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В UFC представили новые рейтинги лучших бойцов, составленные с помощью ИИ

В UFC представили новые рейтинги лучших бойцов, составленные с помощью ИИ
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На официальном сайте UFC появились новые рейтинги лучших бойцов лиги во всех весовых категориях, которые впервые были составлены с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Скриншот официального сайта UFC

Фото: Скриншот официального сайта UFC

Фото: Скриншот официального сайта UFC

«Рейтинги Meta UFC будут автоматически рассчитываться и обновляться к понедельнику после каждого официального мероприятия UFC. Для определения индивидуальных рейтингов спортсменов система сочетает статистическое моделирование и машинное обучение с глубокими знаниями UFC в данной области. Она оценивает всесторонний набор объективных показателей, включая вероятность исхода, тип победы, траекторию развития бойца и чувствительность к весовым категориям.

Не все победы и поражения рассматриваются одинаково: согласно рейтингу Meta UFC, победа над соперником с более высоким рейтингом имеет больший вес, чем победа над соперником с более низким рейтингом, а убедительная победа над претендентом из топ-5 рейтинга является более сильным сигналом, чем победа по решению судей над соперником без рейтинга. Система также учитывает недавние бои: более свежие поединки имеют больший вес, а за длительные перерывы в выступлениях применяются штрафы за бездействие. Опираясь исключительно на измеримые данные о боях, рейтинг Meta UFC гарантирует, что место бойца в рейтинге точно отражает его истинные соревновательные результаты в октагоне — и ничего больше», — сказано в пресс-релизе.

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