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Иан Гарри: сделаю всё, чтобы в противостоянии Ирландии и Дагестана счёт стал 1:1

Иан Гарри: сделаю всё, чтобы в противостоянии Ирландии и Дагестана счёт стал 1:1
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался насчёт своего предстоящего поединка против чемпиона UFС в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева. Их бой станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии (США).

«Я горжусь тем, что смогу выйти в октагон, где одержу громкую победу для своей страны на самой большой сцене в мире. Это будет второй раз, когда Ирландия и Дагестан сойдутся в октагоне за чемпионский титул UFC. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы счёт в противостоянии стал 1:1», — приводит слова Гарри журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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