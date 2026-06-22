Иан Гарри: сделаю всё, чтобы в противостоянии Ирландии и Дагестана счёт стал 1:1

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался насчёт своего предстоящего поединка против чемпиона UFС в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева. Их бой станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии (США).

«Я горжусь тем, что смогу выйти в октагон, где одержу громкую победу для своей страны на самой большой сцене в мире. Это будет второй раз, когда Ирландия и Дагестан сойдутся в октагоне за чемпионский титул UFC. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы счёт в противостоянии стал 1:1», — приводит слова Гарри журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.