Иан Гарри: стану лучшим бойцом на планете, когда побью Махачева

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поделился перспективами насчёт возможной победы в поединке против чемпиона UFС в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева. Их бой станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии (США).

«Нет никого, кого бы я предпочёл победить так же [сильно, как Ислама], чтобы доказать, что являюсь чемпионом. На данный момент Махачев заслужил звание лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий на планете. Это тот парень, с которым я хочу сразиться. Когда я побью его, я стану лучшим полусредневесом в мире и, возможно, лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий на планете», — приводит слова Гарри журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.