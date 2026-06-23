Иан Гарри намекнул, что Ислам Махачев боялся проводить бой против него

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри предположил, что чемпион UFС в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев боялся драться с ним, поэтому бросал вызов другим бойцам.

«В UFC понимают, что я являюсь самым грозным противником для Ислама. Вот почему Махачев бросал вызовы Карлосу Пратесу и Майклу Моралесу, вот почему чемпион UFC и один из самых доминирующих бойцов в мире бросил вызов Камару Усману, чтобы снова защитить свой титул. Вы понимаете, о чём я говорю?

Ислам в курсе, что я высокий, достаточно атлетичный, быстрый и обладаю преимуществом в стойке. Ислам знает, что у меня отличный контроль дистанции. К тому же я очень редко получаю урон, никогда не принимаю чистых, чётких ударов, поскольку остаюсь вне досягаемости. Именно поэтому мои оппоненты не могут преуспеть в противостоянии со мной.

Я сложный противник как в стойке, так и в партере. До меня трудно донести удар, контролировать и предугадать, что сделаю следующим. Мои навыки в ударной технике и в грэпплинге на высшем уровне. Поэтому, как мне кажется, для Ислама в полусреднем весе нет более сложного соперника, чем я.

Мне известно, как правильно останавливать тейкдауны. Мне удалось остановить 15 из 17 тейкдаунов Шавката и Белала Мухаммада. Я точно знаю, что делаю в этом спорте. Это будет правильный бой, это именно тот поединок, который должен состояться», — приводит слова Гарри аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.