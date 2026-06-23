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Ковингтон высмеял Порье после ареста за пьянство в День отца

Ковингтон высмеял Порье после ареста за пьянство в День отца
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высмеял экс-обладателя временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественника Дастина Порье после того, как Бриллиант был арестован в Джорджии за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

«Ничто так не говорит о том, что ты образец для подражания и семьянин, как арест за публичное опьянение в 37 лет в 18:38… в День отца. Напиши мне, когда выйдешь из тюрьмы, Дастин, и я пришлю немного RAB Zero (безалкогольное пиво бренда Real American Beer. — Прим. «Чемпионата») «отцу года», — написал Ковингтон в социальной сети Х.

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