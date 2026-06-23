Волкановски вступился за Перейру после ударов по затылку в бою с Ганом

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил, что рефери Хёрб Дин должен был активнее вмешаться в поединок Сириля Гана и Алекса Перейры на турнире UFC Freedom 250, когда француз наносил удары по затылку бразильцу.

«Такое случается в боях. Ты потрясаешь соперника, идёшь добивать — подобные вещи неизбежны, потому что пытаешься закончить поединок и просто прёшь вперёд. Я не говорю, что Ган сделал это намеренно, но мне кажется, что рефери должен был быть более активным. Хёрб, дружище, я тебя люблю, но, по-моему, ты должен был громко предупреждать: «Не бей по затылку».

Помню, как посмотрел на него после нескольких таких ударов, а он ничего не говорил. Я подумал: «Что вообще происходит?» Он даже не предупреждал бойца следить за ударами по затылку. А Ган продолжал бить, снова смотрел на рефери. Серьёзно, прошло довольно много времени, за которое было нанесено немало ударов в затылок.

И об этом действительно стоит говорить. Это не попытка принизить заслуги Гана, но если бы Хёрб предупреждал его, возможно, он бы понял: «О, я не осознавал, что попадаю по затылку», — и начал бы лучше корректировать удары.

Мог бы исход быть другим? Возможно. Перейра делал всё правильно, чтобы восстановиться. Он уже приходил в себя, пока не последовала серия других ударов. Я уже объяснял, куда, по моему мнению, они приходились. После этого его снова шатало и шатало. Когда получаешь прямые удары в такую область, восстановиться очень тяжело.

Ситуация непростая. Не хочу набрасываться на людей, но ударов по затылку было очень много. Если бы это сделал кто-то, кто мне не нравится, я бы высказывался гораздо жёстче. Их было действительно много — думаю, больше 10.

Когда смотришь бой вживую, это очень заметно. Очень заметно. Мы должны это обсуждать. И мы это обсуждаем. Если Перейра просит людей говорить об этом, вот я говорю. Не умаляю заслуг Гана, но этот эпизод требует серьёзного разговора, потому что выглядело это довольно плохо», — сказал Волкановски в видео для своего YouTube-канала.