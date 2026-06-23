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Дю Плесси заявил, что Усмана убеждали подписать контракт на бой

Дю Плесси заявил, что Усмана убеждали подписать контракт на бой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил, что экс-обладатель титула организации в полусреднем весе Камару Усман не хотел подписывать контракт на их поединок, промоушену пришлось убеждать нигерийца согласиться на бой.

«Он не хотел подписывать контракт. Точно это знаю. Разговаривал с UFC, мне сказали: «Мы наконец-то убедили его подписать». Если тебя нужно убеждать принять бой, это уже проблема. Хоть и не могу его за это винить. На его месте я бы тоже сейчас не хотел драться со мной. Самым разумным решением было бы не подписывать этот бой. Но давай сделаем это», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

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