Уайт — о запуске нового рейтинга UFC: всегда считал, что есть способ лучше

Президент UFC Дана Уайт сообщил о запуске новой официальной рейтинговой системы организации, разработанной совместно с компанией Meta . Новый рейтинг полностью исключает человеческий фактор и формируется на основе алгоритма, который анализирует результаты бойцов, их активность, способ побед, динамику выступлений и особенности весовых категорий.

По словам Уайта, он давно был недоволен прежней системой, основанной на голосовании представителей СМИ.

«Меня не устраивали рейтинги, всегда считал, что должен существовать способ лучше. Мы всегда были компанией, которая стремится к технологиям и инновациям, теперь совместно с Meta интегрировали их непосредственно в нашу рейтинговую систему. Мне интересно увидеть, как эта инновация поможет изменить наш спорт как для болельщиков, так и для самих спортсменов», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Как отмечается, новый рейтинг будет отдавать приоритет активности и актуальным результатам. Если боец не проводит поединков на протяжении 18 месяцев, его рейтинг начнёт снижаться. Кроме того, ценность прошлых побед будет постепенно уменьшаться с течением времени.

В UFC также заявили, что во время тестирования системы более высокий по рейтингу боец побеждал в 63,5% случаев. В прежнем рейтинге этот показатель составлял 53,4%.

Новая система уже официально введена в действие и будет использоваться для формирования рейтингов во всех дивизионах UFC.