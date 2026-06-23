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Дрикус дю Плесси: хочу доказать, что стал ещё более разносторонним бойцом

Дрикус дю Плесси: хочу доказать, что стал ещё более разносторонним бойцом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси, комментируя предстоящий бой с Камару Усманом, заявил, что хочет доказать свои навыки в борьбе и показать, что стал более разносторонним бойцом.

«Он немного старше, но посмотрите, что только что сделал [Джастин] Гейджи. Этот аргумент сразу же теряет силу. Именно поэтому я и хотел этот бой.

Что даст мне победа над очередным ударником? Я уже много раз это делал. Защищал пояс против ударников. Зачем мне снова выходить против такого соперника? Люди скажут: «Ну да, мы знаем, что умеешь драться в стойке. А как насчёт борьбы?»

Хочу выйти и доказать, над чем работал. Доказать, что способен разобраться с этой задачей, показать, с какой проблемой теперь столкнётся средний вес. Потому что сейчас стал ещё более разносторонним бойцом. Я и раньше был полноценным бойцом, но теперь чувствую себя завершённым во всех аспектах. Мне не терпится это показать», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

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