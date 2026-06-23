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Доминик Рейес предложил турнир за титул в полутяжёлом весе на фоне ухода Алекса Перейры

Доминик Рейес предложил турнир за титул в полутяжёлом весе на фоне ухода Алекса Перейры
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Американский боец UFC Доминик Рейес предложил провести турнир за вакантный пояс после того, как Алекс Перейра перешёл в тяжёлый вес.

«Алекс ушёл — он в тяжёлом весе. Джамал [Хилл] тоже ушёл — тоже в тяжёлом весе. Это теоретически ставит меня на пятое место. Пока Карлос [Ульберг] залечивает травму после операции, турнир мог бы выглядеть так: Магомед [Анкалаев] против Халила [Раунтри] и Иржи [Прохазка] против Пауло [Косты]. Это оставляет меня следующим в очереди. Дерусь с кем-то из девятки или с настоящим седьмым номером — Азаматом [Мурзакановым].

В идеале я буду резервным бойцом для одного из этих турнирных боёв. Если мы все окажемся в одном карде, это будет наиболее логичным вариантом. Просто мысленный эксперимент», — написал Рейес в социальной сети Х.

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