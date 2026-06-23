Пэдди Пимблетт — о реванше с Джастином Гейджи: не могу требовать такой бой

Боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что не может требовать реванш с чемпионом в лёгком весе Джастином Гейджи после всего одной победы.

«Если честно, уже не думаю, что это бой за статус претендента номер один. Мне кажется, что Арман [Царукян] всё ещё, вероятно, является главным претендентом, но Джастин сам сказал, что Чарльз [Оливейра] уже побеждал его, поэтому ему хотелось бы снова подраться с ним. В итоге титульный шанс может получить именно Чарльз.

Также сейчас было бы вполне логично организовать реванш с Арманом, потому что Арман уже много лет вызывает Илию [Топурию] на бой. Но в лёгком весе сейчас столько разных вариантов развития событий, что невозможно что-то предсказать.

Лично я хотел бы победить Бенуа Сен-Дени и затем получить реванш с Джастином, но после серии всего из одной победы я не могу требовать такой бой. Поэтому посмотрим, как всё сложится в ближайшие недели», — сказал Пимблетт в видео для своего YouTube-канала Paddy The Baddy.