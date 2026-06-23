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«Джастин Гейджи поставил Илию на место». Шон О'Мэлли — о поражении Топурии

«Джастин Гейджи поставил Илию на место». Шон О'Мэлли — о поражении Топурии
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли и его тренер Тим Уэлч обсудили поражение Илии Топурии от Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

Шон. Я уверен, это [поражение] его смирит. И думаю, Илия вернётся ещё лучше, чем прежде. Он всё ещё молод. Он проходил через личные проблемы, из которых смог выбраться, но, вероятно, их последствия всё ещё дают о себе знать. Думаю, Топурия вернётся. Но Джастин, *****, точно поставил Илию на место.

Тим. Да. Но я также думаю, что теперь он стал человеком в глазах остальных. Любой, кто будет драться с ним дальше, понимает, что его можно победить, что такой сценарий возможен. Даже если взять тебя, Илию и других подобных парней — до первых поражений соперники выходили против вас почти напуганными. Была какая-то странная, пугающая аура: мол, этот парень уничтожит любого. Теперь, когда эта аура немного развеялась, мне кажется, он уже не вернётся к тотальному доминированию, — сказали мужчины в подкасте One Night with Steiny.

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