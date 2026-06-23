Ещё один российский боец выступит на турнире PFL в Вашингтоне 25 июля

Российский боец смешанных единоборств Расул Магомедов проведёт следующий поединок на турнире Professional Fighters League (PFL), который состоится 25 июля в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Соперником Магомедова станет американец Салливан Коули. Для россиянина этот бой станет третьим под эгидой PFL. На данный момент Расул остаётся непобеждённым в профессиональной карьере, одержав девять побед в девяти поединках. В активе Коули восемь побед и два поражения.

Ранее главным событием вечера был объявлен титульный поединок в полусреднем весе между россиянином Шамилем Мусаевым и непобеждённым американцем Тэдом Джином за вакантный чемпионский пояс PFL.

В феврале Мусаев уже дрался за титул с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым, однако уступил решением судей. После этого Курамагомедов объявил о завершении карьеры, а чемпионский пояс стал вакантным.

Турнир PFL в Вашингтоне будет доступен для просмотра пользователям Okko в прямом эфире и в записи.