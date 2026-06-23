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Диего Лопес рассказал, как стал резервным бойцом для боя Гейджи — Топурия

Диего Лопес рассказал, как стал резервным бойцом для боя Гейджи — Топурия
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Двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес рассказал, как он предложил UFC стать резервным бойцом для главного боя турнира UFC Freedom 250 между Джастином Гейджи и Илией Топурией.

«Мой менеджер увидел, что Арман [Царукян] не приехал на бойцовскую неделю в качестве резервного бойца, и я сказал ему: «Что думаешь насчёт того, чтобы написать Хантеру [Кэмпбеллу] и спросить, могу ли быть резервным бойцом?»

Написал ему. Хантер спросил: «Эй, ты серьёзно?» Я ответил: «Если тебе нужен, могу это сделать». Я бы никогда не шутил так. Я здесь. Люди меня знают. Это не первый раз, когда делаю безумные вещи в своей карьере», — рассказал Лопес в прямом эфире шоу Ариэля Хельвани.

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