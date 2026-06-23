Роган — о спорных ударах Гана: он не специально пытался это сделать

Комментатор UFC и ведущий подкаста Джо Роган высказался о спорных ударах Сириля Гана по затылку Алекса Перейры в бою на UFC Freedom 250.

«И даже что касается имитации тейкдаунов — он не доводил их до конца, но заставлял соперника об этом думать. Посмотрите, как он сбивает его с ног джебом. А теперь возникает вопрос, ведь Перейра, в частности, говорит, что здесь был незаконный удар.

Многие удары были нанесены с нарушением правил и по затылку. Но многие из них пришлись по бокам головы, да и сам он двигался. Это полоса длиной в два дюйма, идущая вниз, как ирокез. Несколько таких ударов, безусловно, были нанесены с нарушением правил, но там также присутствовало движение. Там было и движение, и хаос. Это не так, будто он специально пытался это сделать», — сказал Роган в своём подкасте.

Тренер Тревор Уиттман спросил Рогана, закончили ли бой удары по затылку.

«Нет, бой продолжался. Он нанёс ему мощный удар локтем и пошатнул его. То есть Перейра оказался в серьёзной беде. Его хорошенько побили, а Сириль Ган провёл бой просто великолепно. Он действительно дал ему хорошую взбучку. Это было правильное решение о прекращении боя», — добавил Роган.

Ган одержал победу техническим нокаутом во втором раунде в бою за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Перейра заявил, что после того, как Ган потряс его джебом, француз нанёс множество запрещённых ударов в затылок, на которые рефери Хёрб Дин не отреагировал.