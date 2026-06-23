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Финалист ЧМ-2025 Вячеслав Рогозин дебютирует в профессионалах на турнире IBA.PRO 19

Финалист ЧМ-2025 Вячеслав Рогозин дебютирует в профессионалах на турнире IBA.PRO 19
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Финалист чемпионата мира 2025 года и чемпион России — 2025 Вячеслав Рогозин проведёт дебютный бой на профессиональном ринге на турнире WINLINE.IBA.PRO 19, который состоится 11 июля в Москве.

Соперником 20-летнего россиянина в шестираундовом поединке легчайшего веса станет филиппинец РВ Дениега (12-3, 8 КО). Ранее Дениега выступал в Японии, ЮАР и на Филиппинах, а в 2025 году боксировал за титул IBO.

Также кард турнира пополнил поединок в первом тяжёлом весе между бывшим претендентом на пояс WBA Алексеем Егоровым (13-3, 9 КО) и непобеждённым Давидом Дзукаевым (11-0, 7 КО). Бой будет рассчитан на 10 раундов.

Главным событием вечера станет поединок между регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе Муратом Гассиевым (33-2, 26 КО) и олимпийским чемпионом 2016 года французом Тони Йокой (15-3, 12 КО). Кроме того, Артём Сусленков проведёт защиту пояса WBA Continental с британцем Джо Джойса, а Мурад Халидов встретится с Арсланом Яллыевым.

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