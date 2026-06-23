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Шара Буллет: старшая дочь помогает мне прятаться от фанатов

Шара Буллет: старшая дочь помогает мне прятаться от фанатов
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал, что его семилетняя дочь помогает ему уходить от фанатов и знает, как провести его так, чтобы никто не узнал.

— А сколько лет твоей старшей дочке?
— Старшей семь лет, младшей — пять.

— Ты вообще рассказывал им об этом, общался с ними на эту тему? Они знают, что папа — боец?
— Старшая уже всё понимает. Она даже знает, как фанатов обойти, чтобы мне фанаты не попались. Говорит: «Давай вот так… Давай, лицо завяжи».

Дочерям нужно внимание уделять, проявлять заботу. На тебе большая ответственность. Потому что мальчик всегда может сам себя в жизни найти, может потеряться, потом найтись. А вот дочерей надо направлять, нужно их оберегать, хранить. Для меня они как жемчуг. Жемчуг на дне океана, который нужно беречь, — заявил Шара Буллет в видео для официального канала UFC на YouTube.

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