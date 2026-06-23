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Мераб Двалишвили ищет тренера по борьбе в команду

Мераб Двалишвили ищет тренера по борьбе в команду
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе 35-летний грузин Мераб Двалишвили объявил о поиске тренера по борьбе для своей команды.

«Я ищу тренера по борьбе в MMA для своей команды. Пишите в личные сообщения. Только серьёзные предложения», — написал Двалишвили в своём аккаунте в социальной сети Х, оставив номер телефона.

Мераб Двалишвили в своём последнем поединке проиграл Петру Яну единогласным решением судей на UFC 323 в Лас-Вегасе, прервав серию из 14 побед. Пётр Ян взял реванш за поражение в 2023 году и вернул чемпионский пояс в легчайшем весе.

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