«Ему это ещё аукнется». Дю Плесси — о словах Хокита про Мишель Обаму

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что неудачная шутка тяжеловеса Джоша Хокита про Мишель Обаму может иметь для него серьёзные последствия.

«Сейчас он сам себе мешает, говоря такие глупости. Ну, свобода слова — это одно, но это было очень неуместно. И, честно говоря, это даже не тема, которую сейчас кто-то обсуждает. Нужно чувствовать момент. Да, просто прочитать атмосферу вокруг. Это вообще не предмет для дискуссий сейчас.

Какая-то совершенно случайная шутка, которую он попытался выдать, и, по-моему, она вообще не сработала. Думаю, это была ошибка. Но, в конце концов, он новичок в этом деле, а именно так люди и учатся.

Если ты что-то говоришь и действительно этим живёшь — это одно. Но здесь явно не тот случай. Это была попытка пошутить, и, как мне кажется, она провалилась. Поэтому думаю, что этот комментарий ещё аукнется ему. Считаю, что за эти слова ему придётся заплатить определённую цену.

Но если отбросить это в сторону, мне по большому счёту всё равно. Если это ему навредит — отлично. Если нет — тоже без разницы. Что я действительно думаю, так это то, что он намного более сильный боец, чем многие изначально считали», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.