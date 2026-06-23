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Шара Буллет составил идеального бойца с силой Брока Леснара и своими киками

Шара Буллет составил идеального бойца с силой Брока Леснара и своими киками
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, обладающий прозвищем Шара Буллет, составил идеального бойца из семи критериев.

Идеальный боец по версии Шарабутдина Магомедова:

Сила: Брок Леснар.

Выносливость: Хабиб Нурмагомедов.

Удары ногами: Шара Буллет.

Бойцовский интеллект: Джон Джонс.

Борьба: Хамзат Чимаев.

Способность выдерживать удары: Шара Буллет.

Навыки на микрофоне: Брюс Баффер.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Свой следующий поединок проведёт на турнире в Баку, Азербайджан, 27 июня. Его соперником станет бразильский атлет Мишель Перейра.

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