Шара Буллет составил идеального бойца с силой Брока Леснара и своими киками

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, обладающий прозвищем Шара Буллет, составил идеального бойца из семи критериев.
Идеальный боец по версии Шарабутдина Магомедова:
Сила: Брок Леснар.
Выносливость: Хабиб Нурмагомедов.
Удары ногами: Шара Буллет.
Бойцовский интеллект: Джон Джонс.
Борьба: Хамзат Чимаев.
Способность выдерживать удары: Шара Буллет.
Навыки на микрофоне: Брюс Баффер.
Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.
Свой следующий поединок проведёт на турнире в Баку, Азербайджан, 27 июня. Его соперником станет бразильский атлет Мишель Перейра.