Пимблетт: сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Топурия — Царукян

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт прокомментировал ситуацию в титульной гонке лёгкого веса после победы американца Джастина Гейджи над испано-грузином Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. По словам Пимблетта, сейчас идеальное время для организации боя между Топурией и Арманом Царукяном.

«Думаю, что Царукян остаётся первым претендентом, но Гейджи сам сказал, что хочет подраться с Оливейрой из-за поражения в их первом бою. Выходит, что сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Илии против Армана. Сейчас так много переменных в лёгком весе. Я бы хотел получить реванш против Гейджи после победы над Сен-Дени, но понимаю, что не могу требовать этого после одной победы», – сказал Пимблетт в видео на своём YouTube-канале.