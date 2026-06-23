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Пимблетт: сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Топурия — Царукян

Пимблетт: сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Топурия — Царукян
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт прокомментировал ситуацию в титульной гонке лёгкого веса после победы американца Джастина Гейджи над испано-грузином Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. По словам Пимблетта, сейчас идеальное время для организации боя между Топурией и Арманом Царукяном.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Думаю, что Царукян остаётся первым претендентом, но Гейджи сам сказал, что хочет подраться с Оливейрой из-за поражения в их первом бою. Выходит, что сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Илии против Армана. Сейчас так много переменных в лёгком весе. Я бы хотел получить реванш против Гейджи после победы над Сен-Дени, но понимаю, что не могу требовать этого после одной победы», – сказал Пимблетт в видео на своём YouTube-канале.

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