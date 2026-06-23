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Видео: Джейсон Стэйтем посетил шоу WWE в Лондоне

Видео: Джейсон Стэйтем посетил шоу WWE в Лондоне
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58-летний популярный британский киноактёр Джейсон Стэйтем в понедельник, 22 июня, посетил шоу реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Raw, которое прошло на «О2 Арене» в Лондоне.

«Это большое, огромное шоу! И мы здесь. Мы познакомились со многими за кулисами, будет что-то великолепное, я это чувствую», — сказал Стэйтем в видео.

Фото: Кадр из трансляции

Джейсон появился на шоу вместе со своим сыном.

В главном бою вечера, в котором в командном титульном поединке команда «Вижен» защищала чемпионство в командном дивизионе, произошла титульная смена, так как «Уличная нажива» одержала верх, а представители команды Анджело Доукинс и Монтез Форд стали новыми чемпионами.

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