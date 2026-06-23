Боец UFC Диего Лопес высказался о возможном переходе в лёгкий вес

Двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес, выступающий в полулёгком весе, заявил о желании провести следующий поединок в лёгком дивизионе. По его словам, он уже обсудил этот вариант с руководством лиги и идея получила одобрение.

«Хочу перейти в лёгкий вес на пару боёв. Мне нравится эта идея, ведь я честен с собой. Я дважды проиграл Волкановски, а он всё ещё в дивизионе. Мне нравится идея о переходе в лёгкий вес. Я разговаривал об этом с UFC – им тоже понравилось. Осталось понять, какой вариант для меня будет наилучшим. Думаю, любой боец из топ-5 будет отличным соперником», – приводит слова Лопеса MMA Junkie в социальной сети Х.