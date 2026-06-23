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Александр Емельяненко попал в больницу из-за спины — источник

Александр Емельяненко попал в больницу из-за спины — источник
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной.

«Александр в больнице. Обострились проблемы со спиной. Есть грыжа», — приводит слова одного из членов команды россиянина ТАСС.

В 2025 году ему провели операцию на спине, после которой он был вынужден пройти долгое восстановление.

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.

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