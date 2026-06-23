Видео: звезда WWE от первого лица показала фрагмент боя с шоу

В социальных сетях появился видеоролик с нагрудной камеры 35-летней американской реслинг-звезды Ракель Родригес, выступающей в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), во время её вмешательства в поединок на хаус-шоу в Европе.

Родригес выбежала на ринг и провела пару приёмов Лайре Валькирии, показав новые ракурсы для просмотра поединков компании.

Хаус-шоу WWE — это нетелевизионное выступление рестлеров, проводимое для развлечения публики, сбора средств и тестирования новых приёмов в различных городах мира. В отличие от еженедельников RAW, SmackDown и NXT, такие матчи не транслируются в прямом эфире, их результаты не влияют на сюжетные линии промоушена.