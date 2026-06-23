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«Надеюсь, нас не взорвут террористы». Роган — Трампу на турнире UFC в Белом доме

«Надеюсь, нас не взорвут террористы». Роган — Трампу на турнире UFC в Белом доме
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Комментатор UFC Джо Роган рассказал о диалоге с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«Я сказал Трампу: «Надеюсь, нас не взорвут террористы». А он отвечает: «Рано или поздно нам всем крышка». И я такой: «Какого хрена?» — сказал Роган в видео на YouTube-канале JRE MMA Show.

В главном бою турнира UFC Freedom 250 американец Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом над испано-грузином Илией Топурией. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере. После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

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