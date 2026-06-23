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Биспинг: нельзя сомневаться в том, что у Макгрегора сильный разум

Биспинг: нельзя сомневаться в том, что у Макгрегора сильный разум
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг заявил, что не стоит списывать Конора Макгрегора со счетов перед его возвращением в октагон на UFC 329. Соперником Макгрегора станет американец Макс Холлоуэй. По словам Биспинга, сила разума ирландца может стать решающим фактором, несмотря на пятилетний простой и травму.

«Я не понимаю, как люди могут сомневаться в Коноре Макгрегоре. Да, прошло пять лет. Да, у него был перелом ноги. Да, он наслаждался плодами своего богатства — и справедливо. Ради этого мы и занимаемся этим спортом. Какой смысл быть безумно богатым и зарабатывать все эти деньги на боях, если ты не можешь пойти и насладиться этим? Это парень, с которым я далеко не всегда был согласен.

Мы ругались друг с другом и всё такое. Но если вы не можете увидеть, на что он был способен как человек… Вы можете многое изменить и исправить многое в своём теле. Вы можете стать очень, очень не в форме. Я сам так делал. Я тоже любил тусоваться и приводил себя в безумную форму перед боем. Если ты этого хочешь, это самая мощная вещь: разум. Нельзя сомневаться в том, что у Макгрегора сильный разум», — приводит слова Биспинга портал MMA Junkie.

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