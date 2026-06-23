«Впечатывающий лицо в ринг». Дуэйн Джонсон назвал любимый приём в WWE

Легендарный американский рестлер и популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон назвал свой любимый приём в World Wrestling Entertainment (WWE).

«Мой любимый приём в WWE? Я бы сказал, что «Стомп» Сета Роллинса. Это мой любимый. Я принял его на WrestleMania. Я любитель жёсткости, так что… есть финишёры, которые мне нравится принимать. Его — такой культовый, и я принял его. Это дикий… просто удар ногой, впечатывающий лицо в ринг. Это было круто», — приводит слова Джонсона издание Yahoo Sports.

Фото: wwe.com

Скала последний раз выходил на ринг для поединка на WrestleMania 40 в апреле 2024 года, где в командном поединке с Романом Рейнсом сразился против Кодиа Роудса и Роллинса, где Сет и провёл «стомп».