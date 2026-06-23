Браун раскритиковал Роузи и Пола за реакцию на количество зрителей у турнира в Белом доме

45-летний экс-боец UFC Мэтт Браун раскритиковал Джейка Пола и Ронду Роузи за их реакцию на количество просмотров у турнира UFC в Белом доме.

«Я не знаю, что они там празднуют. Их кард уже забыли. Единственная причина, по которой мы говорим о нём сейчас, — это их победный круг или что-то в этом роде. Я не знаю, чего Ронда пытается добиться, провоцируя Хантера Кэмпбелла. У парня хорошая зарплата, он, уверен, живёт хорошо, он работает над строительством больших вещей, я не знаю, что ты делаешь? Как ты думаешь, чего ты только что добилась?

Я сильно сомневаюсь, что Хантер Кэмпбелл сидит и говорит: «О чёрт, у них больше зрителей, чем у нас, что нам делать?» Нет, он ужинает в пятизвёздочном ресторане Мишлен и говорит со своими друзьями о бое Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Я не знаю, откуда эти люди берут, что это действительно имеет такое большое значение.

Я просто не уверен, чего они пытаются добиться. Если бы на следующий день они сказали: «Это будет наше следующее шоу, и мы снова вас победим» — что-то в этом роде, хорошо, круто. Я не думаю, что Хантер, Дана [Уайт], Ари [Эмануэль], TKO Group — я не думаю, что хоть один из этих людей теряет хоть минуту сна из-за этого», — приводит слова Брауна MMA Fighting.