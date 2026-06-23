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«Мы работаем над большим поединком». Промоутер Иноуэ намекнул на бой с Джесси Родригесом

«Мы работаем над большим поединком». Промоутер Иноуэ намекнул на бой с Джесси Родригесом
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Промоутер абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ Хидеюки Охаси сообщил, что готовит для своего клиента большой бой. Ранее сообщалось, что следующим соперником непобеждённого Иноуэ (33-0) может стать чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA американец Джесси Родригес (24-0).

«Сейчас мы работаем над декабрьским боем. А затем в феврале следующего года состоится большой поединок — думаю, вы и сами догадываетесь, о чём идёт речь. Работа над ним уже ведётся. После этого мы проведём ещё один поединок в необычном месте», — приводит слова Хидеюки Охаси The Ring в социальной сети Х.

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