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Филип Хргович — об Итауме: меня пригласили проиграть. Ему всё преподносят на блюдечке

Филип Хргович — об Итауме: меня пригласили проиграть. Ему всё преподносят на блюдечке
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34-летний именитый хорватский тяжеловес Филип Хргович резко высказался о 21-летнем английском боксёре-профессионале словацко-нигерийского происхождения Мозесе Итауме.

«Я знаю, почему меня сюда пригласили. Меня пригласили проиграть. Я понимаю. [Промоутер] Фрэнк Уоррен не заработает на мне столько денег, сколько на Итауме. Моя задача — помешать ему достичь земли обетованной, стать чемпионом и следующей звездой.

У него есть все качества; его продвигали с самого начала карьеры. Все предсказывают, что он следующая большая звезда. Я здесь, чтобы остановить его. Я докажу, что я слишком жёсток, слишком опытен и слишком силён… Многие списывают меня со счетов… Но я иду за победой. Слушайте, я не впечатлён так, как весь мир. Я боец, я смотрю на это под другим углом. Никогда не видел его в проигрышных позициях, чтобы его пробивали или отправляли в нокдаун. У него определённо есть навыки и скорость, но, чтобы быть великим бойцом, нужно иметь сердце, волю, умение держать удар и выносливость.

Мы этого ещё не видели. Возможно, у него всё это есть, но, возможно, и нет… Я проверю, настоящий ли он боец… Я побью этого парня и [затем] стану чемпионом мира в тяжёлом весе. Ему всё преподносят на блюдечке, если сравнить его путь с моим и путями других парней из маленьких стран», — приводит слова Хрговича издание Sports Illustrated.

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