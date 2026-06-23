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Фото: первая битва взглядов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича

Фото: первая битва взглядов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
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В среду, 23 июня, в Лондоне, Англия, прошла первая битва взглядов между 21-летним английским боксёром-профессионалом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумой, выступающим в тяжёлой весовой категории, и 34-летним именитым хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем.

Поединок между двумя тяжеловесами состоится 29 августа 2026 года в Лондоне на легендарной «О2 Арене».

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения. В последнем поединке нокаутом победил Джермена Франклина.

Хргович в последний раз выходил на ринг 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделея.

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