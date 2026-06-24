«Отдайте должное его имени». Боксёр Гарсия — после дубля Роналду в матче с Узбекистаном

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения боксёр Райан Гарсия отреагировал на выступление легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Узбекистана.
«SUIIIIIIIIIII! Отдайте должное его имени!» — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.
После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.
Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.
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