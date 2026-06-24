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Порье в нетрезвом состоянии пытался подраться с полицейским во время ареста

Порье в нетрезвом состоянии пытался подраться с полицейским во время ареста
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37-летний бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье, находясь в нетрезвом состоянии, попытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты (штат Джорджия) в момент задержания. Об этом сообщает TMZ.

Ранее стало известно, что бывший спортсмен был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но затем отпущен на свободу. При этом в штате Джорджия за подобное правонарушение в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

У Порье в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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