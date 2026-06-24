«Мне нужна помощь». Дастин Порье высказался после попытки драки с полицейским

37-летний бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался после того, как стало известно, что экс-боец пытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты (штат Джорджия). После этого он был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Я докатился до того, что мне нужна помощь. Уход из боёв даётся мне непросто, и алкоголь — не выход. Он разрушил жизнь моего отца, не позволю ему разрушить мою. Моя семья заслуживает меня на все 100%. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы привести голову в порядок и сделать правильный выбор», — написал Порье в своём аккаунте в социальных сетях.

Дастин уже находится на свободе. Отметим, в штате Джорджия за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

У Порье в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.