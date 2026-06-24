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Нганну назвал предпочтительного следующего соперника в ММА

Нганну назвал предпочтительного следующего соперника в ММА
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что ему было бы интересно провести поединок с экс-обладателем титула Glory в категории до 120 кг нидерландцем Рико Верхувеном по правилам ММА.

«Рико Верхувен очень интересный человек, очень любопытный соперник. Но пока ничего не сделано [в плане организации этого поединка], поэтому с нетерпением жду этого», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Фрэнсису Нганну 39 лет. В рекорде камерунского бойца 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.

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