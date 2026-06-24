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«Махачев говорил об этом». Кормье объяснил доминирование не американских бойцов в UFC

«Махачев говорил об этом». Кормье объяснил доминирование не американских бойцов в UFC
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье объяснил доминирование в UFC иностранных бойцов тем, что они жаждут побеждать и относятся к боям как к способу выживания, в то время как для американцев это просто один из вариантов социального лифта.

«Им [иностранным бойцам] приходится это делать [драться по правилам ММА]. Они говорили про это, я слышал, как Махачев говорил об этом. А для американцев это просто один из вариантов, как заработать на жизнь. Они [иностранные бойцы] должны добиться успеха там, за океаном, изменить свою жизнь, жизнь своих семей, после чего станут бойцами другого типа. Нам нужны парни, которые готовы упорно трудиться, как борцы. Как только мы найдём таких парней, готовых упорно трудиться, сможем вернуться к прежним временам [когда доминировали американцы]», — приводит слова Кормье аккаунт katsu в социальной сети Х.

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