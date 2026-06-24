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«Я более атлетичен». Непобеждённый боец UFC из США заявил, что побьёт Сириля Гана в бою

«Я более атлетичен». Непобеждённый боец UFC из США заявил, что побьёт Сириля Гана в бою
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит выразил желание подраться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Если Аспиналл не будет готов вернуться, я открыт к бою с Ганом. И мне нравится это противостояние. Это будет бой между лучшими спортсменами, которых когда-либо видел тяжёлый вес. Я более атлетичен, чем Сириль. По-прежнему верю, что войду в историю как величайший спортсмен, когда-либо выходивший в октагон. Говорю о всестороннем атлетизме. Смогу победить Гана. Если бы у вас был выбор из множества видов спорта, я победил бы Сириля в большинстве из них», — приводит слова Хокита журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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