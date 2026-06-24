Арест пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты

Американский таблоид TMZ опубликовал кадры задержания 37-летнего бывшего обладателя временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американца Дастина Порье в аэропорту Атланты с нагрудной камеры офицера полиции.

— Давай подерёмся, здоровяк. Давай сразимся, здесь полно *****.

— Успокойся, расслабься.

— Нет, вали отсюда! Лживая ********.

— Ладно, давайте выйдем из аэропорта.

— Меня выкинули из самолёта. Вся моя команда свалила домой. Что мне теперь делать, *****?!

— Ты Дастин Порье? Просто успокойся.

— Я с вами сейчас подерусь.

— Нет, я не хочу с тобой драться (далее полицейский запросил подкрепление. — Прим. «Чемпионата»).

— Да, скажи им пусть приезжают. Конец для вас будет плохим, *****.

— Братан, успокойся. Что случилось?

— Хочешь подраться? Я всем вам морды разобью.

— Успокойся, братан (по рации далее он сообщает, что Дастина высадили из самолёта. — Прим. «Чемпионата»).

— Давай, арестуй меня (после полицейский надевает наручники на Порье. — Прим. «Чемпионата»). Дай пять, отличная работа, мужик, — сказал Порье на видео.