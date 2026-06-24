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Даниэль Кормье предположил, почему всё меньше американских борцов переходят в ММА

Даниэль Кормье предположил, почему всё меньше американских борцов переходят в ММА
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье предположил, почему всё меньше американских борцов переходят в ММА.

«У нас сейчас нет американского чемпиона UFC среди мужчин (Кормье, скорее всего, говорит про отсутствие чемпиона UFC из США с базой борьбы. На сегодняшний день два американца являются чемпионами лигами — Шон Стрикленд и Джастин Гейджи. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, мы слишком многого добились [в плане развития борьбы в США], сейчас американских борцов стало меньше. В борьбе есть тренировочные центры, где парни зарабатывают намного больше. Сейчас тренерам по борьбе платят $ 200 тыс. в год.

Большинство борцов считают, что $ 200 тыс. — это большие деньги, особенно если ты живёшь в таких маленьких городках, как Стиллуотер и Хаппи-Валли. В этих маленьких городках это большие деньги. Американский борец не так открыт к боям, как нам нужно», — приводит слова Кормье портал MMA Fighting.

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