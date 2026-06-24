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«Я делал ей комплимент». Непобеждённый боец UFC — о том, что назвал жену Обамы мужчиной

«Я делал ей комплимент». Непобеждённый боец UFC — о том, что назвал жену Обамы мужчиной
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит объяснил, почему решил назвать Мишель Обаму (жену бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») мужчиной.

«Мне казалось, что я делаю ей комплимент. Не думаю, что кто-то воспринял это как то, что Мишель Обама ведёт себя как мужчина. Скорее она знает, как справляться с трудностями, знает, как упорно работать, как мужчина, когда наступают тяжёлые времена. Это была прекрасная возможность показать всему миру, насколько прекрасны США в плане свободы слова… В других частях света за такие слова можно поплатиться жизнью. Это одна из особенностей моей карьеры… Вы никогда не услышите, чтобы я отказывался от своих слов», — приводит слова Хокита журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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