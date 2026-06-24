«Весь мир хочет увидеть этот бой». Чарльз Оливейра призвал Гейджи провести реванш

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра призвал 37-летнего новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи провести реванш.

«Весь мир знает, что произошло в нашем первом бою, когда меня обокрали на весах. Тогда я победил болевым приёмом, но лишился титула. Гейджи также потом рассказал, что попал в аварию перед поединком. Так что давай устроим реванш. Весь мир хочет увидеть этот поединок», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.

Напомним, Оливейра не уложился в весовую категорию перед боем с Гейджи на турнире UFC 274 в мае 2022 года, из-за чего бразилец лишился титула чемпиона в лёгком весе. Однако их поединок завершился победой Чарльза удушающим приёмом в первом раунде.