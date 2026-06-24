Оливейра: я должен был стать соперником Конора, но он выбрал лёгкий путь — бой с Максом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что ирландец Конор Макгрегор решил избежать боя с ним, выбрав себе в соперники американца Макса Холлоуэя специально, считая его более лёгким оппонентом.

«Бой Макгрегор — Холлоуэй не должен был состояться, я должен был стать соперником Конора. Все понимают, что победитель нашего поединка с Холлоуэем должен был сразиться с Макгрегором. Конор просто всё обдумал и выбрал самый лёгкий, как ему кажется, путь — бой с Максом. Я расстроен сложившейся ситуацией, но буду наблюдать за поединком из первого ряда и болеть за обоих», — приводит слова Оливейры портал AgFight.