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Оливейра: я должен был стать соперником Конора, но он выбрал лёгкий путь — бой с Максом

Оливейра: я должен был стать соперником Конора, но он выбрал лёгкий путь — бой с Максом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что ирландец Конор Макгрегор решил избежать боя с ним, выбрав себе в соперники американца Макса Холлоуэя специально, считая его более лёгким оппонентом.

«Бой Макгрегор — Холлоуэй не должен был состояться, я должен был стать соперником Конора. Все понимают, что победитель нашего поединка с Холлоуэем должен был сразиться с Макгрегором. Конор просто всё обдумал и выбрал самый лёгкий, как ему кажется, путь — бой с Максом. Я расстроен сложившейся ситуацией, но буду наблюдать за поединком из первого ряда и болеть за обоих», — приводит слова Оливейры портал AgFight.

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