Исраэль Адесанья категорично высказался насчёт завершения карьеры в ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья высказался насчёт завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Даже если я снова потерплю поражение, мой капитал может уменьшиться, но я всё равно опережаю большинство тех, кто пришёл в эту игру. Не хочу останавливаться на достигнутом… Моё эго очень сильно связано с этим. Знаю, на что ещё способен», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

В своём профессиональном рекорде Адесанья имеет 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В качестве профи Исраэль дебютировал в 2012 году.