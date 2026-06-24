О'Мэлли заявил, что Пётр Ян отказался от реванша с ним в Белом доме, так как испугался его

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян отказался проводить с ним реванш на турнире UFC White House — Freedom 250, поскольку был напуган.

«Хотел боя с Петром. Когда мне позвонили матчмейкеры и спросили: «Хочешь подраться на турнире UFC в Белом доме?» Я им ответил, что хочу боя с Петром Яном. Но мне сказали: «Нет, он в ужасе». Не знаю, действительно ли так было, но думаю, что так оно и было. Хотя не могу себе этого представить. Почему ты меня боишься? Наш первый поединок был довольно напряжённым. Не пугайся так сильно, ты же чемпион», — приводит слова О'Мэлли портал MMASuka.