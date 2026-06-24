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О'Мэлли: Пётр Ян силён во всём. По навыкам он на уровне с Топурией и Джонсом

О'Мэлли: Пётр Ян силён во всём. По навыкам он на уровне с Топурией и Джонсом
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли лестно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

«Люди из ММА понимают, насколько хорош Пётр Ян. Он настолько крут, насколько это вообще возможно в ММА. Он силён во всём. По навыкам он на уровне с Илией Топурией и Джоном Джонсом», – приводит слова О’Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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