Непобеждённый боец UFC из США: Перейра переоценён, Алексу во многом повезло

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит выразил уверенность в том, что экс-обладатель титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра является переоценённым бойцом.

«Не думаю, что карьера Алекса Перейры настолько выдающаяся, как о ней говорят все остальные. Все его поединки в UFC были для него удобными с точки зрения стиля. Он не встречался ни с кем, кто обладал бы моим набором навыков или борцовской базой такого уровня.

Факт заключается в том, что все его поединки были противостояниями по кикбоксингу. Перейра переоценён, я готов это доказать. Ему во многом повезло: когда он пришёл в средний дивизион, там почти не было грэпплеров и борцов. То же самое было и в полутяжёлом весе», – приводит слова Хокита журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.