Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень реальный ниггер. Он забыл, что является белым». Стрикленд — об аресте Порье

«Этот парень реальный ниггер. Он забыл, что является белым». Стрикленд — об аресте Порье
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на задержание 37-летнего бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье в аэропорту Атланты за появление в нетрезвом виде в публичном месте.

«Бро, этот парень настоящий ниггер. Он забыл, что является белым», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В штате Джорджия, где был арестован Порье, за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

У Дастина в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Видео
Арест пьяного Дастина Порье в аэропорту Атланты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android