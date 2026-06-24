Бетербиев: в реванше с Биволом я выступил лучше, чем в первом бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил, что показал себя лучше в реванше с соотечественником Дмитрием Биволом, чем в первом поединке.

«Очень хочу третьего боя с Биволом. Думаю, все хотят увидеть нашу трилогию. Чувствую себя хорошо. Если вы хотите проверить, хорош я или нет, организуйте этот бой, и покажу вам. Считаю, что в реванше выступил лучше, чем в первом поединке. Конечно, будет и третий бой — [и] в нём покажу себя лучше, чем в обоих предыдущих», — приводит слова Бетербиева журнал The Ring.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.