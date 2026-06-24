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Бетербиев раскрыл сроки проведения трилогии с Биволом

Бетербиев раскрыл сроки проведения трилогии с Биволом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал, когда ожидает организации третьего поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Ожидаю, что третий бой с Биволом состоится как минимум через пять-шесть месяцев, но он не хочет драться», — приводит слова Бетербиева журнал The Ring.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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